Die BVZ Leser greifen wegen der Berichterstattung aus den Gemeinden, den Regionen und dem Land gerne zum Abo, das bequem vor die Haustür geliefert wird. Besonders im Trend ist die BVZ in der digitalen E-Paper Variante. So hat man seine Zeitung auf PC, Laptop oder Smartphone immer mit dabei (Infos unter BVZ.at/testen oder 02742/802-1802).

„Neben der Berichterstattung wollen wir dem Leser aber mehr bieten, auf seine Bedürfnisse eingehen und dies auch in attraktive, interaktive Aktionsschwerpunkte umlegen“, so Marketingleiterin Melanie Buzanich. „Mit der Vielfalt unserer Aktionen versuchen wir, die Interessen der BVZ-Leserfamilie abzudecken und jeder Altersklasse gerecht zu werden.“ Jährlich gibt es mindestens drei große Schwerpunktaktionen, und die Bandbreite ist vielfältig.

400.000 Müsliriegel in vergangenen vier Jahren

Gesucht wurden unter anderem die Lieblingsheurigen, die Superoma/der Superopa, das verrückteste Sportfoto, das größte Talent des Landes oder die schönsten Weihnachtsbilder und -geschichten bei der Märchenaktion. Highlights sind jährlich der BVZ-Martinipreis, der in den Kategorien Wirtschaft, Kultur, Sport, Engagement und Unsere Zukunft vergeben wird, und die Sportlerwahl, bei der es im Jahr 2018 mit 705.632 Stimmen einen neuen Rekord gab. In den vergangenen vier Jahren wurden knapp 400.000 Müsliriegel und im Rahmen der seit Jahren organisierten Krapfenaktion schon mehr als 70.000 Krapfen verteilt. Die BVZ fungiert auch als Medienpartner bekannter Festivals wie Nova Rock. Tickets dafür und alle anderen Veranstaltungen (Konzerte, Sportgroßereignisse, etc.) gibt’s im BVZ-Ticketshop.

AboClub: Jährlich mehr als 130 Vergünstigungen

Mit einem vielfältigen Angebot an Leserreisen geht die BVZ auch den Wünschen der Reiselustigen nach. Seit 2017 bietet der AboClub Abonnenten Vorteile und Gewinnspiele. Jährlich gibt es mehr als 130 Vergünstigungen mit insgesamt über 1.300 Euro Ersparnis.