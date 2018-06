Über 4.000 Live-Auftritte, rund 400 TV-Sendungen, mehrfache ausgezeichnet mit Platin und Gold, rund zwei Millionen verkaufte Tonträger: Das sind triftige Gründe zum Feiern und das werden die vier Herren der Band „Edlseer“ in diesem Sommer auch tun. Im Mai ist das neue Album „Owa heit do GEMMA FEIERN“ erschienen, die beweisen, dass es bei den „Edlseern“ noch lange nicht leise wird. Im Juni stechen sie bei der „Jubiläums-Kreuzfahrt“ in See und im Juli beehren sie den beliebten Marienwallfahrtsort Mariazell. Nach einer Fußwallfahrt von Birkfeld, dem Heimatort der Edlseer, nach Mariazell wird von 6. bis 8. Juli mit rund 10.000 Fans gefeiert.

