Die Ferienzeit ist für viele wohl die schönste Zeit des Jahres. Ein Aufstehen ohne Wecker, der Sprung ins kühle Nass oder Entspannen in der Hängematte gehören für viele zum perfekten Ferientag.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich viele Familien entschlossen, die Ferien im eigenen Bundesland zu verbringen. Also warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nah liegt.

Lasst uns an eurer Ferienzeit teilhaben und schickt uns ein Foto (an marketing@bvz.at, Kennwort: Ferien ), wie ihr die Sommerzeit zu Hause genießt. Egal ob beim Plantschen im Pool, bei der Radltour mit der ganzen Familie oder beim gemeinsamen Kartenspielen mit euren Freunden – wir sind auf der Suche nach all‘ dem, was für euch einen perfekten Sommertag in den Ferien ausmacht.