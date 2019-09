Vollbild

FB

1 / 14

zVg/Magistrat Eisenstadt zVg/Magistrat Eisenstadt zVg/Magistrat Eisenstadt zVg/Magistrat Eisenstadt VS Pinkafeld VS Pinkafeld VS Pinkafeld VS Oberpullendorf VS Oberpullendorf Anzeige Helga Ostermayer Helge Ostermayer Kloster-Volksschule in Neusiedl am See Kloster-Volksschule in Neusiedl am See