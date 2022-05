Musikalische Lesung: „Aus den Memorien von Arik Brauer“

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Farben meines Lebens: Die bewegenden Memoiren von Arik Brauer erzählen von seiner Kindheit und Jugend, seiner Karriere und seinen Überzeugungen – ein Werk, das poetische Literatur und eine schonungslose Darstellung der Zeitgeschichte meisterhaft in sich vereint. In Memoriam Arik Brauer singt Timna Brauer am Samstag, dem 4. Juni (19.30 Uhr), seine bekanntesten Lieder aus den Siebzigern und liest aus seinen Memoiren. Zeitgeschichte und Kulturgeschichte, Erzählungen eines Wanderers zwischen Welten.

Skurrile Begebenheiten wechseln mit gesellschaftlichen Reflexionen ab, Phantasie und Realität verschmelzen zu einem plastischen Portrait. Das Erlesen dieses bunten Panoptikums liefert ein bewegtes und bewegendes Bild vom Leben und Schaffen des multitalentierten Künstlers.

Die BVZ verlost für die Veranstaltung am 4. Juni Tickets. Einsendungen per Mail an: gewinnspiel@bvz.at. Kennwort: Brauer. Einsendeschluss: 30. Mai.

Karten sind im Tourismusbüro Bad Tatzmannsdorf und online auf www.bad.tatzmannsdorf.at um 25 Euro im Vorverkauf erhältlich.