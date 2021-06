Nie zuvor haben wir begriffen, wie wichtig unser ‚Dahoam‘ ist, wie im letzten Jahr. Und doch haben wir zwischen ‚Bleiben Sie zuhause-Sagas!‘, Homeschooling, Brotbacken, Entrümpeln und Gartenverschönerung eines bemerkt: Unser Zuhause ist die Basis. Und im allerbesten Fall ist es ein ganz besonderer Ort. Ein Ort, an dem wir uns wohl fühlen. Ein Ort, der uns durchatmen lässt und uns auffängt. Und auch ein Ort, an dem wir so sein können, wie wir sind.

Genau diesem romantischen Gefühl widmet sich die neue Single der Mayerin - ‚Dahoam‘. Und, wenn auch ein bisschen kitschig, so darf man doch sagen: Wenn man ein Zuhause hat, in dem die Welt noch in Ordnung ist, dann darf man auch mal alles drumherum ausblenden, und einfach dankbar sein. Wir haben alles, was wir brauchen, in uns und um uns herum.

Mitte Juni erscheint erscheint auch das passende Musikvideo zur Single ‚Dahoam'. Beim Videodreh, der in Wimpassing an der Leitha stattfand, stand alles unter dem Motto: 'Geh nicht fort, kauf im Ort!‘ So fuhr die Mayerin einen ganzen Drehtag lang samt Videoteam mit einem alten rosa Waffenrad durch ihren Heimatort und sammelte bei Nahversorgern, Freunden und Familie Dinge ein, die man für ein idyllisches Sommerpicknick am Land gut gebrauchen kann. Von der Greißlerei zur Gärtnerei bis hin zum hoch geschätzten Gasthaus des Ortes. Dort warteten auf einer Wiese im Freien schon die besten FreundInnen der Sängerin für die letzte Szene des Musikvideos, in der (in Zeiten wie diesen) zumindest für die Kamera ein kleines Frühlingsfest gefeiert wurde.

"Do bin i dahoam, do leb i gern, do san die Leit, die zu mir ghean. Do is mir so vü nah, ums Herz so warm. Do is alles guad, do bin i dahoam!“