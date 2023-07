Tina Turner meets Taylor Swift in Eisenstadt

Am Sonntag, 23. Juli 2023 um 19h werden 150 Sängerinnen und Sängern aus ganz Österreich unter der Leitung von Maestro Jonny Pinter samt hochkarätig besetzter Band geballte Frauenpower vom Stapel lassen. Tina Turner, Taylor Swift oder Miley Cyrus haben einander in persona möglicherweise nie getroffen, doch bei Pinter und seinem XL-Chor wird eine höchst spannende musikalische Begegnung gewagt. In memoriam der kürzlich verstorbenen genialen Rock- und Pop-Ikone und Kultfigur Tina Turner treffen deren Hymnen aus dem vorigen Jahrhundert auf Hits der jungen bzw. jüngsten Popkultur. Zu hören sind neben „The Best“, „What’s Love Got To Do With It“ und selbstverständlich „Proud Mary“ „Anti-Hero“ des amerikan. Superstars Taylor Swift und „Flowers“ der amerikan. Schauspielerin und Sängerin Miley Cyrus, die mit der Disney-TV Serie Hannah Montana vor über 15 Jahren ihren Durchbruch hatte. So ganz beiseite lässt Pinter bei seiner Repertoireauswahl Manpower aber nicht: mit dem Megahit „West Coast“ der US amerikan. Band OneRepublic wird kalifornisches Summerfeeling verbreitet und mit „Unholy“ ein Synthiepop-Opus des britischen Künstlers Sam Smith und der deutschen Sängerin Kim Petras in bisher nie dagewesenem Chorklang zu erleben sein. Alle Songs kommen in brandneuen, 6-8 stimmigen, effektvollen, mitreißenden Arrangements aus der Feder des Maestro himself daher. Ein einmaliges, überwältigendes Premierenerlebnis in mehrerlei Hinsicht, das unter die Haut geht und den Atem raubt...

Tickets erhältlich bei: www.oeticket.at und unter www.bgld-kulturzentren.atSimply The BestS(w)ingin‘ rockin‘ summer in concert

Sonntag, 23. Juli 202319:00 – ca. 20.30Kongress- und Kulturzentrum Eisenstadt

Kartenpreise: € 27,- / € 22,- / € 17,- / Ermäßigung für Kinder, Jugendliche und StudentenVorverkauf: Kultur- und Kongresszentrum Burgenland / Eisenstadtwww.bgld-kulturzentren.at, Tel.: +43(0)2682/719-3000Oeticket - www.oeticket.at, Tel.: +43(0)1/96096 Abendkassa am Konzerttag im Kulturzentrum ab 17.30h