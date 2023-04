„Eisenberger Tage“ stehen vor der Tür

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Die deutschen Gemeinden Eisenberg im Allgäu, Eisenberg in Thüringen und Eisenberg in der Pfalz sind Partnergemeinden der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg. Seit mehreren Jahren finden zwischen den befreundeten Gemeinden jährlich die sogenannten „Eisenberger Tage“ statt. Dabei treffen sich Vertreter an einem Wochenende im Jahr, meistens im April, zum gemeinsamen Austausch. Heuer geht das Treffen in Deutsch Schützen-Eisenberg über die Bühne.

Am kommenden Samstag und Sonntag reisen rund 100 deutsche Eisenberger ins Burgenland. Die Gemeinde Deutsch Schützen hat dabei für Samstag einen Festakt im KOMM´ Zentrum geplant. Ab 18 Uhr laden Bürgermeister Franz Wachter und Co. zum „Fest der Eisenberger“ mit Weinkost und Dämmerschoppen. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, ab 11 Uhr lädt man dann zum Frühschoppen ins Ratschen Bistro ein.