Wir feiern ein Jahrhundert Heimat mit einer Reise quer durch das Land. „Im neuen Magazin haben wir das Land aus besonderen Blickwinkeln betrachtet und die ereignisreichen 100 Jahre auf 68 Seiten gepackt. In der neuen Edition Geschichte erfährt man nicht nur viel über die Burgen und das Land, sondern auch über viele Geschichten und ‚Gschichtln‘ dazwischen. Wir haben das ‚Damals‘ und das ‚Heute‘ beleuchtet und versucht, dem Land mit dem Heft ein lesenswertes Geburtstagsgeschenk zum 100er zu machen“, so Elisabeth Tritremmel.

Wer war der Waasensteffel? Wie viele Burgen hat das Land? Und warum hängt Marlon Brando heute als „stolzer Burgenländer“ in unserer Landesgalerie? All das und noch viel mehr, erzählen wir Ihnen in der neuen BVZ Edition Geschichte. „Es ist doch so: man glaubt zu kennen, wo man lebt. Aber gerade als Burgenländerin und Burgenländer sieht man all die Besonderheiten oft gar nicht mehr als solche, weil man hier ja ‚daham‘ ist – und daham ist alltäglich. Die BVZ Edition Geschichte nimmt Sie mit auf eine Reise durch Ihre Heimat und setzt Ihnen mit den Beiträgen im Heft die ‚rosarote Brille‘ wieder auf, denn eines ist fix: Unser Burgenland ist heute weit mehr als nur 100 Jahre alt. Unser Burgenland ist wunderschön! Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei, sich neu in Ihre Heimat zu verlieben!“, macht Autorin Vanessa Bruckner neugierig.

Das Magazin ist bereits jetzt in Trafik und Handel sowie im BVZ-Shop erhältlich.