Blut und Sand - Die Gladiatorenschule in Carnuntum wiederentdeckt

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Im September 2011 wurde die Entdeckung einer Gladiatorenschule (ludus gladiatorius oder einfach ludus) in Carnuntum vom Ludwig Boltzmann Institut für Archäologische Prospektion und Virtuelle Archäologie (LBI ArchPro) im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz der Öffentlichkeit bekannt gegeben.

Diese einzigartige Entdeckung wurde durch die systematische Anwendung von neuen Methoden zur archäologischen Prospektion ermöglicht. Durch die digitale Auswertung von Luftbildern und Messungen des Erdmagnetfelds am Boden wurde ein großer bisher unbekannter Gebäudekomplex entdeckt. Mit hochauflösenden Bodenradarmessungen konnte ein dreidimensionales Bild der im Untergrund verborgenen römischen Gebäudestrukturen am Computerbildschirm erstellt werden.

Mit High-Tech in die Römerzeit

Wie ging diese erste spektakuläre Entdeckung nun aber wirklich vonstatten? Zu Beginn der nicht-invasiven Forschungsarbeit waren in Carnuntum zwei Amphitheater bekannt, die sich zum Teil bis heute im Gelände erhalten haben und durch Ausgrabungen untersucht wurden. Das westliche Amphitheater südlich der Zivilstadt wurde in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. außerhalb der Stadt errichtet und in späteren Phasen mehrfach umgebaut, wie die Ausgrabungen von 1923 bis 1930 zeigen. Es war also zur Zeit des Aufenthalts von Kaiser Marcus Aurelius in Carnuntum in Betrieb. Quellen aus römischer Zeit bezeichnen es als das viertgrößte Amphitheater im damaligen Römischen Reich. Die bisherigen Schätzungen gehen davon aus, dass das zivile Amphitheater etwa 13.000 Zuschauer fassen konnte.

Erste Hinweise auf bedeutende Strukturen in der Nähe des Amphitheaters ergaben sich aus Luftbildern, die eine von der Stadt zum Amphitheater führende römische Hauptstraße mit Gebäuden und Denkmälern an der Ostseite zeigten, während westlich der Straße keinerlei Strukturen zu erkennen waren. Bei wiederholten Luftaufklärungsflügen über Carnuntum in den 1990er Jahren wurden auf einem Feld unmittelbar westlich des Amphitheaters vage Spuren am Boden und im Bewuchs festgestellt, die erstmals auf verschüttete Gebäudereste hindeuteten. Im Jahr 2000 wurde die erste magnetische Vermessung durchgeführt, um die aus der Luft beobachteten Veränderungen zu untersuchen. Die Daten der Magnetometer enthüllten Spuren der Grundmauern eines großen trapezförmigen Gebäudekomplexes sowie der dazugehörigen Infrastruktur, wie zum Beispiel eines Hauptaquädukts, das zum Wasserversorgungssystem der römischen Stadt gehörte. Im selben Jahr wurde eine Bodenradaruntersuchung durchgeführt, die weitere aufregende Details zu den Gebäudestrukturen lieferte.

Virtuelle Rekonstruktionen der Gladiatorenschule in Carnuntum



Foto: Foto: M. Klein/7Reasons

Jüngste technologische und methodische Fortschritte, die zu einer deutlich gesteigerten Effizienz der archäologischen Prospektion führen, bildeten den Hintergrund für eine erneute Untersuchung des Areals. Im Frühjahr 2011 begann das Team mit einer hochauflösenden Bodenradaruntersuchung der strukturellen Überreste unter Verwendung eines motorisierten Multi-Antennen-Systems. Die aufgezeichneten Bodenradardaten wurden zu digitalen Bildern verarbeitet, welche die erhaltenen Strukturen im Untergrund in zwei Zentimeter mächtigen Scheiben bis in drei Meter Tiefe verfolgen lassen. Weitere Messungen mit neuen magnetischen und elektromagnetischen Messsystemen ergaben weitere Hinweise auf die Ausstattung der Räume bzw. auf den Untergrund, auf dem dieser große Gebäudekomplex errichtet wurde. Die Messergebnisse zeigen die Fundamente eines großen, verschütteten, abgeschlossenen Gebäudekomplexes mit einem kreisrunden Trainingsplatz im Innenhof, der von den Fundamenten ehemaliger Holztribünen umgeben ist, mit Zellenblöcken, Trainings- und Versammlungshallen, Infrastruktur, Übungsplätzen, einem Badekomplex und einem Verwaltungstrakt. Sie wurden in bisher nicht gekanntem Detailgrad dreidimensional und zerstörungsfrei kartiert. Die Vollständigkeit der Erhaltung dieser Gladiatorenschule in Carnuntum gilt als einzigartig im gesamten ehemaligen Römischen Reich.

Ein Gefangenenhaus ...

Der freistehende Hauptgebäudekomplex der neu entdeckten Gladiatorenschule in Carnuntum umfasst 2.800 m² innerhalb einer ummauerten Parzelle von ca. 13.000 m² westlich des zivilen Amphitheaters. Ein einziger, leicht zu kontrollierender Eingang befindet sich auf der Ostseite, gegenüber dem Amphitheater. Die Gehdistanz vom Tor zum nördlichen Haupttor des Amphitheaters beträgt nicht mehr als 80 Meter. Der deutlich eingeschränkte Zugang zur ummauerten Anlage war nur durch dieses 2,4 Meter breite Tor möglich. Ein 28 Meter langer und 2,2 Meter breiter gepflasterter Zugangsweg, der auf beiden Seiten von Mauern begrenzt wird, deutet auf eine überdachte Zufahrt und einen separaten Weg hin. Der Zugangsweg endet am einzigen Eingangstor des Gebäudes, das in den Hof führt. Eine Gladiatorenschule war eine Mischung aus Kaserne und Gefängnis, eine Art Hochsicherheitstrakt, denn die Kämpfer waren oft verurteilte Kriminelle, Kriegsgefangene und meistens Sklaven – bewaffnet ein hohes Sicherheitsrisiko.

... und hochspezialisierte Trainingsstätte

Der Eingang wird von den schmalen Seiten zweier rechteckiger Gebäude begrenzt. Es handelt sich um den Verwaltungstrakt und Wohnbereich des Besitzers der Schule, des lanista. Der lanista war das Oberhaupt seiner familia gladiatoria und verfügte über Leben und Tod der Gladiatoren.

Nach dem Eintritt durch das Haupttor hatten die Besucher durch einen triumphbogenartigen Bau direkten Zugang zum Innenhof. Das auffälligste Merkmal im Innenhof ist die runde Trainingsarena mit einem Durchmesser von 19 Metern, in der die Gladiatoren trainierten. Die Trainingsarena war von hölzernen Zuschauertribünen umgeben, die auf Steinfundamenten standen. Die Bodenradarmessungen ergaben in der Mitte dieser Arena eindeutige Hinweise auf das Fundament des palus, eines hölzernen Pfostens, der zum Üben von Schwerthieben und Körpertreffern mit dem Schild verwendet wurde. Die Bedeutung dieses Pfostens lässt sich auch aus dem hierarchischen System innerhalb der familia gladiatoria ableiten. Die Rangfolge richtete sich nach den Fähigkeiten der Gladiatoren, die Waffen des jeweiligen Waffentyps vor dem palus einzusetzen: primus palus, secundus palus usw. Die Aufteilung der Gladiatoren um einen palus herum erleichterten die Ausbildung und den Unterricht je nach Art der Bewaffnung. Die Ausbilder oder Trainer (doctor oder magister) spezialisierten sich ebenso wie die Gladiatoren auf eine bestimmte Waffengattung. Außergewöhnliche Gladiatoren waren diejenigen, die in der Ausrüstung von mehr als einer Bewaffnung kämpfen konnten.

Der Boden der Trainingsarena bestand aus mit Sand bedecktem Kies und wies einen Innenring mit einem Durchmesser von 6,7 Metern auf, der durch eine Mauer begrenzt war. Die Zuschauertribüne hat eine Breite von 2,4 Metern. Geht man von einer Breite von 0,6 Metern pro Sitzreihe aus, kann man bis zu vier Ebenen annehmen. Aufgrund massiverer Fundamente im Nordosten der Trainingsarena lässt sich eine Treppe zum Erreichen der Ränge ableiten.

Hochauflösende Bodenradarmessungen machen den Grundriss der Gladiatorenschule sichtbar.



Foto: LBI ArchPro

Die Arena hatte einen sich verengenden Eingang im Nordwesten, der den Gladiatoren Zugang zu einer 45 m2 großen Halle am nordwestlichen Rand des Hofes bot. Diese Halle hatte nur eine Eingangstür mit einer 0,4 Meter breiten und 1,9 Meter langen Türschwelle, was auf einen massiven Türrahmen schließen lässt. Sie war wahrscheinlich mit einem Holzfußboden ausgestattet und könnte als der Raum interpretiert werden, in dem die Gladiatoren mit ihren Rüstungen für das Training oder für spezielle Vorführungen für Investoren ausgestattet wurden. Die Arena grenzt an den westlichen Flügel des Gebäudekomplexes, wo Fundamente auf eine besondere Tribüne für prominente Zuschauer oder hochrangige Investoren hinweisen, die Gladiatoren für bevorstehende Spektakel auswählten. In der nordöstlichen Ecke des Hofes lag ein zusätzlicher Trainingsbereich ohne Zuschauertribüne.

Die Unterkünfte für die Gladiatoren befanden sich höchstwahrscheinlich im südlichen und vielleicht teilweise im westlichen Flügel des Gebäudekomplexes. Wie aus den Fundamenten hervorgeht, verfügte der Südflügel über einen Säulengang zum Hof hin. Der südliche Flügel weist eine zentrale Reihe kleiner Zellen von 3 bis 7 m2 auf, die in einem länglichen Zellenblock (Gesamtgröße von 130 m2) angeordnet sind und von Norden und Süden durch entsprechende Korridore erschlossen werden. Der westliche Flügel zeigt größere gepflasterte Räume auf der Rückseite der Tribüne mit Fundamenten, die auf ein Treppenhaus und zusätzliche Zellen oder Räume im südlichen Drittel dieses Flügels hinweisen.

Virtuelle Rekonstruktionen der Gladiatorenschule in Carnuntum



Foto: Foto: M. Klein/7Reasons

Das gleichmäßig starke magnetische Signal einiger Zellen deutet auf Böden hin, die mit kleinen Fliesen gepflastert waren. Diese Räume waren die aufwändigsten im westlichen Flügel des Gebäudes und wahrscheinlich den ranghöchsten Gladiatoren oder den Ausbildern vorbehalten, von denen viele wahrscheinlich aus den Reihen der älteren und ehemaligen Gladiatoren stammten. Die Zellenblöcke im westlichen und südlichen Flügel sind durch ein 90 m2 großes Eckgebäude verbunden, das Hinweise auf zusätzliche Treppen enthält und wahrscheinlich für Ausbilder oder Aufseher, anderes Personal und die zugehörige Infrastruktur genutzt wurde. Das Eckgebäude war vom Hof aus durch eine Tür direkt in der Ecke der Kaserne zugänglich.

Die südliche Kaserne der Schule und die Gebäude des lanista waren mindestens zweistöckig, wie die typischen Treppenhauskorridore zeigen. Wenn man davon ausgeht, dass in den kleinsten Zellen von 3 m2 ein oder zwei Gladiatoren untergebracht waren, und wenn man eine zweistöckige südliche Gladiatorenbaracke berücksichtigt, könnten in diesem Flügel des ludus schätzungsweise 75 bis 150 Gladiatoren untergebracht gewesen sein. Unterhalb des Haupteingangs vor dem Triumphbogen wurde eine 2,8 × 1,5 Meter große versunkene Zelle lokalisiert, die über eine Rampe oder Treppe mit einer Höhe von etwa 0,8 Metern zugänglich war. Diese versunkene Zelle, die ohne Zugang zum Tageslicht und so niedrig gebaut war, dass ein Aufstehen unmöglich war, wurde wahrscheinlich für disziplinarische Maßnahmen aufmüpfiger Gladiatoren genutzt.

Der Nordflügel des Gebäudekomplexes war vom Hof aus durch ein 1,3 m breites Tor zugänglich, das in einen geschlossenen, 570 m2 großen Bereich der Schule führte. Eine massive Mauer trennt den Hof von dem Zugangskorridor, der in den nördlichen Teil des Gebäudes führt. Der auffälligste architektonische Teil ist ein vorspringender rechteckiger Bau mit fast 100 m2 Fläche an der Nordostecke des Komplexes, der mit einer Fußbodenheizung ausgestattet war. Der notwendige große Feuerungsplatz, das 6,5 m2 große praefurnium, kann an der Ostseite der Halle nahe der Südostecke lokalisiert werden. Im Norden zeigt die Halle vier vorspringende Bankfundamente, die die Hauptwand in dem Bereich stützen, in dem die Messungen eine lehmige Überdeckung des Schotters nachgewiesen haben. Die Notwendigkeit dieser zusätzlichen Fundamente auf dem weicheren Boden hängt auch mit der außergewöhnlichen Höhe der Halle zusammen. Diese Annahme wird durch die massiven Schuttschichten gestützt, die rund um die Halle gefunden wurden und die vom Einsturz der Wände stammen. Der Eingang in die große Halle ist in der Mitte der Südwand zu erkennen und verbindet die beheizte Halle mit dem offenen Korridor. Da die Temperaturen im Winter in Verbindung mit starken Ostwinden bis auf -25 °C fallen können, interpretieren wir dieses Gebäude als beheizte Trainingshalle der Gladiatoren.

Virtuelle Rekonstruktionen der Gladiatorenschule in Carnuntum



Foto: Foto: M. Klein/7Reasons

Ein weiterer markanter Teil des Nordflügels besteht aus sechs gepflasterten Räumen (100 m2 groß), die in einer Reihe angeordnet sind. Die östlichen vier Räume (78 m2) scheinen intern verbunden zu sein und bilden eine funktionale Einheit, die von außen durch eine Tür in der Mitte des Korridors zugänglich ist. Der zweite Raum im Osten weist an der Südfront eine Apsis auf, während der folgende Raum im Norden ein in die Böschung eingegrabenes Untergeschoss mit Stützpfeilern für den beheizten Fußboden aufweist.

Bad für Sportler und Chef

Die Apsis und das Untergeschoss sind mit dem Frisch- und Abwassersystem verbunden. An der Ostseite der Apsis wurde eine kreisförmige Vertiefung für einen Brunnen entdeckt, der diesen Flügel direkt mit Frischwasser versorgte. Die Apsis und das Fundament scheinen Wasserbecken getragen zu haben. Sie gehören zu einem Badekomplex, der sowohl von den Gladiatoren als auch – während der Zeit, in der alle Gladiatoren in ihren Zellen eingesperrt waren – von der Familie des lanista genutzt worden sein könnte. Die beiden westlich angrenzenden Räume sind beide direkt durch Türen vom Korridor aus zugänglich, was auf eine andere Funktion als das Bad hindeutet.

Da die Gladiatoren für ihren lanista eine beträchtliche Investition darstellten, wurden sie gut versorgt. Eine energiereiche Ernährung, tägliche Massagen und eine hochwertige medizinische Versorgung wurden neben der strengen Disziplin und dem Trainingsregime geboten. Die Entdeckung und detaillierte Kartierung des ludus in Carnuntum beweist zum ersten Mal, dass sich Gladiatoren in einem voll ausgestatteten römischen Bad von dem harten und schwierigen Training erholen konnten. Das Training fand das ganze Jahr über statt. Bei dieser Rekonstruktion des Gladiatorenalltags fehlen bisher nur die Räume und Einrichtungen für die medizinische Versorgung, eine Küche, eine Messe, eine Latrine und möglicherweise ein Refektorium. Der westliche Teil des Nordflügels bietet den notwendigen Platz und die Infrastruktur sowie die logische Anordnung, um anzunehmen, dass diese Serviceeinrichtungen in diesem Teil des ludus untergebracht waren.

Im Nordwesten grenzt innerhalb der ummauerten Anlage ein ausgedehntes Freigelände an die Schule an. Wahrscheinlich befanden sich hier zusätzliche Übungsplätze für Wagenrennen, Ställe und Gehege für wilde Tiere. Die Tiere wurden bei Wildtierjagden zusammen mit spezialisierten venatores, den tierjagenden Gladiatoren, und den bestiarii in die Arena gebracht, sie kämpften in der Arena gegen die Tiere um ihr Leben.

Einzigartiger Fund

Der neu entdeckte ludus in Carnuntum ist aufgrund seines Erhaltungszustandes, seiner Ausmaße und seiner Architektur als einzigartig anzusehen. Obwohl schätzungsweise mehr als hundert ludi im Laufe der römischen Geschichte errichtet wurden, sind die meisten von ihnen zerstört oder überbaut worden. Das einzige bekannte Gebäude, das direkt mit dem Fund in Carnuntum vergleichbar ist, ist der teilweise ausgegrabene ludus magnus hinter dem Kolosseum in Rom. Im Gegensatz zu dem neuen Fund ist der ludus magnus heute nur teilweise zugänglich und weniger Details sind erhalten.

Dieser einzigartige archäologische Fund in Carnuntum ist ein Beispiel für die enorme Menge an hochdetaillierten Informationen, die mit dem neuesten multidisziplinären, völlig nicht-invasiven und daher archäologisch nachhaltigen Prospektionsansatz des LBI ArchPro gewonnen werden können. Dieser zerstörungsfreie Blick in den Boden, vergleichbar mit einem Röntgenbild oder einem Ultraschallbild, wurde nach der Entdeckung der Gladiatorenschule auf das gesamte Stadtgebiet des römischen Carnuntum im Ausmaß von über 10 km² ausgedehnt. Die detaillierte Auswertung der riesigen Datenmengen brachte weitere sensationelle Erkenntnisse über die bedeutende römische Stadt am Donaulimes, der römischen Grenze zu dem von Germanen besetzten barbaricum.

Artikel von Wolfgang Neubauer, Archäologe