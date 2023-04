Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Für Rumkennerinnen und -kenner und -liebhaberinnen und -liebhaber ist das Rumzentrum seit zehn Jahren die Anlaufstelle: Sowohl im Onlineshop, als auch im Geschäft in Baden. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an erlesenen Rumsorten aus der ganzen Welt und ein umfangreiches Sortiment an Zubehör oder Geschenkartikel.

Vollbild FB 1 /3 Foto: Rainer Mirau, RAINER MIRAU Foto: Rainer Mirau, RAINER MIRAU Foto: Rainer Mirau Anzeige Einladung zum Fest 10 Jahre Rumzentrum: Feiert mit! . Rumzentrum.at feiert seinen 10. Geburtstag. Ihr könnt am 28. April im Showroom in Baden mitfeiern!

Nach der Übernahme eines kleinen Rumgeschäfts mit ca. 70 Rumsorten hat sich das Unternehmen in der letzten Dekade zu einem der bekanntesten und größten Rumhändler Österreichs enwickelt. Aktuell vertreibt das Rumzentrum 800 verschiedene Rumsorten aus 50 Ländern und begeistert damit über 20.000 Kundinnen und Kunden aus ganz Österreich.

„Wir handeln nicht nur mit Rum, sondern bieten ein Geschmackserlebnis, eine Reise durch viele Länder, eine Vielfalt, die keine andere Spirituose bietet“ Nicolas Hold, Christian Seidl und Dominik Gschiegl, Inhaber und Gründer von Rumzentrum

Das heurige Jahr wird auch abgesehen vom Jubiläum ein spannendes Jahr für das Rumzentrum Team.

"Wir starten dieses Jahr mit der Expansion und freuen uns mit Rumzentrum.de zukünftig auch deutsche Kund*innen zu beliefern. Zudem setzen wir auch dieses Jahr auf die Entwicklung eigener Produkte.” , so Hold.

Ein besonderes Fest zum 10. Geburtstag

Für den großen Tag ist einiges geplant und vorbereitet: Es wird eine große Auswahl an gratis Drinks, Snacks und viele Kostproben geben, damit alle Gäste den Geschmack von hochwertigem Rum genießen können.

"Wir sind stolz darauf, in den letzten 10 Jahren so viele Menschen für Rum begeistert zu haben", meint Seidl. "Wir möchten unser Jubiläum mit all unseren Kund*innen feiern und ihnen danken, dass sie uns in all den Jahren unterstützt haben. Wir laden alle Rumliebhaber*innen herzlich ein, mit uns zu feiern!

Foto: Rumzentrum

Alle Mitfeiernden dürfen sich außerdem über eine süße Überraschung von Xocolat freuen. Die Kollektion von Xocolat orientiert sich ausschließlich an der Güte der Schokoladen, ihrer Authentizität, Originalität und Tiefe des kulinarischen Charakters. Rumzentrum arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich mit Xocolat zusammen. Dabei wurde bereits gemeinsam eine Rum[1]Praline entwickelt und ein eigener spezieller Rum aus Barbados nach Österreich importiert, der über alle Xocolat Manufaktoren vertrieben wird.