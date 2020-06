So geht’s: Portraitfoto oder Selfie von dir und deinem Zeugnis machen und an die BVZ per E-Mail oder Post schicken.

An der Aktion können alle Schüler und Schülerinnen teilnehmen, die in der Volksschule lauter Einser oder in allen höheren Schulstufen einen ausgezeichneten oder guten Erfolg erreicht haben. Zur Teilnahme ist das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten Voraussetzung.