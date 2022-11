Das sind die nächsten Acts für das Lovely Days Festival 2023

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Auch das Line-Up vom Lovely Days Festival 2023 lässt die Musik-Herzen höherschlagen: frisch bestätigt ist die fantastische JOSS STONE, die mit ihrer unvergleichbaren Stimme eine warme Fusion aus Soul, Reggae und Hip Hop schafft. Als Headliner führen uns die legendären JETHRO TULL mit ihrem einzigartigen experimentellen Sound von Progressiv-Rock, über Classic- und Jazz-Rock bis hin zu Folk-Rock. Ein Hitfeuerwerk á la Blinded by the Lights erwartet uns bei MANFRED MANN’S EARTH BAND und mit THE ORIGINAL WAILERS feat. AL ANDERSON ist auch für alle Reggae Fans ein besonderes Schmankerl dabei! Davor dürfen wir uns bei MOTHER’S FINEST auf Funk-Rock vom Feinsten freuen. Ebenfalls neu dazugekommen sind Blues Legende JOHN LEE HOOKER JR. und die deutsche Prog-Rock Band BIRTH CONTROL.

Das Festivalgelände rund um die altehrwürdigen Gemäuer des Schlosses Esterházy bietet eine traumhafte Kulisse. Unsere Besucher*innen können es sich auf Picknick-Decken gemütlich machen und in den Hängematten entspannen. Ein abwechslungsreiches Kulinarik-Angebot sowie diverse Shopping-Möglichkeiten runden das Festivalerlebnis perfekt ab.

Im wunderschönen VIP Bereich vom Lovely Days Festival, der sich in den atmosphärischen Sälen des Schloss Esterházy befindet, wird 2023 die kulinarische Verpflegung von Haubenkoch Max Stiegl gezaubert und wir dürfen uns auf sein ausgezeichnetes und renommiertes Flying Buffet freuen. Ideale Voraussetzungen für einen entspannten und unvergesslichen Festivaltag!



LOVELY DAYS FESTIVAL 2023

SA, 08. Juli 2023

Schlosspark Esterházy, Eisenstadt

JETHRO TULL

JOSS STONE

MANFRED MANN’S EARTH BAND

THE ORIGINAL WAILERS feat. AL ANDERSON MOTHER’S FINEST

JOHN LEE HOOKER JR.

BIRTH CONTROL

TICKETS und VIP TICKETS:

Erhältlich auf www.oeticket.com sowie in allen oeticket(.com)- Vorverkaufsstellen und europaweit über das Eventim-Vertriebsnetz (Tickets für Rollstuhlplätze hier erhältlich) und via tickets@panevent.