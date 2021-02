Erst in der Vorwoche konnte der Hauptpreis der Jahrestestleseraktion überreicht werden. So gibt es in dieser Woche wieder einen freudigen Gewinner. Manfred Wagner aus Kukmirn hat ein BVZ-Abo und sich für die bequeme Abbucherzahlung entschieden. Dadurch hat er automatisch an der Verlosung teilgenommen und konnte als Gewinner gezogen werden. Als Preis gab es einen Wochenendaufenthalt für zwei Personen im Moorheilbad Harbach (inklusive Vollpension sowie Nutzung des Hallenbads und Wellnessbereichs). Die BVZ gratuliert und wünscht einen schönen Urlaubsaufenthalt.

BVZ