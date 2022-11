BVZ-Martinipreis: Behindertenförderungsverein besonders gefördert

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Heute würde man es wohl „Selbsthilfegruppe“ nennen. Einige Eltern aus dem Bezirk Neusiedl am See beschlossen, ihren behinderten Kindern ein freudvolles, sinnerfülltes Leben zu ermöglichen. Was mit der Frage „Wie geht der Weg unserer Kinder nach der Schulpflicht weiter?“ begann, ist heute eine österreichweit anerkannte Einrichtung mit Vorbild- und Vorzeigewirkung. Am Anfang betreuten zwei Personen (gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern) zehn behinderte Jugendliche. In der Folge, 1978, wurde der Behinderten-Förderungsverein Neusiedl am See ins Leben gerufen. Seitdem hat sich der Verein stetig weiterentwickelt.

Heute betreibt die Behindertenförderung Neusiedl am See vier Einrichtungen im gesamten Bezirk: Zwei Tageswerkstätten in Neusiedl am See und Zurndorf sowie zwei Wohngemeinschaften in Andau und Illmitz. Seit vielen Jahren steckt Roswitha Knebelreiter (Gründungsmitglied und Betroffene) als Obfrau viel Engagement und Herzblut in den Verein. Fixpunkte in der Region und wichtige Einnahmequellen, um das Angebot aufrechtzuerhalten, sind das Sommerfest mit dem Basar und die Weihnachtsmärkte. Dort werden Produkte verkauft, die in den Tageswerkstätten angefertigt werden. Ob Lavendelsackerl, Schlüsselanhänger, Fliegenpracker, Adventkränze oder Weihnachtsgestecke – eine breite Palette an Produkten wird angefertigt.

Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit herrscht Hochbetrieb, wie die BVZ bei der Überreichung des Martinipreises in der Kategorie Engagement selbst beobachten durfte. Die Freude und Rührung in der betriebsamen „Weihnachtswerkstatt“ über die Auszeichnung waren riesengroß.