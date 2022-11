BVZ-Martinipreis: „Neue“ Burg als Besuchermagnet

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Vor 751 Jahren wurde die Burg Schlaining erstmals urkundlich erwähnt – was sich in den vergangenen fünf Jahren hier bewegt hat, das schreibt eine eigene Geschichte: Mit der umfassenden Burg-Sanierung und der Ausstellung zum burgenländischen Jubiläumsjahr startete der historische Ort in eine neue Zukunft.

Schon mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher haben die von Oliver Rathkolb kuratierte und Christof Cremer künstlerisch gestaltete Jubiläums-Schau gesehen, sie wird deshalb bis Martini 2023 verlängert. Danach bildet sie den Ausgangspunkt für das „Haus der Zeitgeschichte“: Unter diesem Namen wird die Ausstellung um neue Elemente erweitert; auf drei Stockwerken wird in der barrierefrei renovierten Burg so die Geschichte des Landes erlebbar gemacht.

Aus der Jury-Wertung zum BVZ-Martini in der Kategorie Kultur ging die Burg Schlaining als Sieger hervor. Für die Kulturbetriebe und Burg-Koordinator Norbert Darabos – in Personalunion zugleich Präsident des Friedensinstitutes auf der Burg – das Ergebnis von echter Teamwork: „Viele Menschen haben hier ihr Wissen und Herzblut eingebracht. Der BVZ-Martini ist für uns alle eine große Auszeichnung.“ Und zugleich Ansporn für die neuen Pläne, von denen es auf Burg Schlaining noch viele gibt.