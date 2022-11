BVZ-Martinipreis: Ausgezeichnete Mittelschule Purbach

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Schon vor der Verleihung der BVZ-Martini mangelte es der Mittelschule Purbach nicht an Auszeichnungen und Zertifizierungen: UNESCO- Schule, Umweltzeichen und sie darf sich als „eEducation Expert+ Schule“ bezeichnen. Schon daran merkt man, auf welche Themen in Purbach besonders geachtet wird: Kultur, Umwelt und unsere Zukunft.

Um ihre Zukunft machen sich auch die Kinder und Jugendlichen der Schule Gedanken. Mit zwei Projekten auf Instagram setzten sich die Schüler mit psychischer Gesundheit oder dem Wassermangel auseinander.

„Zwischen Leistungsdruck, gesellschaftlichen Erwartungen und pubertärer Unsicherheit“ sind Orientierung und Identität für Jugendliche ein Thema, bei dem sich viele online Hilfe suchen. Als Schulprojekt wagte dabei eine multimediale Auseinandersetzung mit ihrer „Gefühlswelt von und für Jugendliche von zehn bis 14 Jahren“, so die Projektgruppe. Dem Zukunftsthema Wasser haben Schüler der MS Purbach eine eigene Instagram-Seite gewidmet, die über 500 überwiegend junge Follower erreicht. Dabei übernehmen die Schüler selbst die „Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung“.

Mit modernen Konzepten und kreativen Projekten haben sich Schüler wie Lehrer der Mittelschule Purbach den BVZ-Martini in der Kategorie Zukunft redlich verdient.