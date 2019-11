Wiener Neustadt bekommt ein Rockkonzert der Superlative: Am 16. Juli 2020 werden die Metal-Musiker Iron Maiden im Zuge ihrer „Legacy Of The Beast“- Tour im neuen Stadion auftreten. Das Konzert ist für 25.000 Besucher ausgelegt, der Kartenvorverkauf startete am 12. November. Die Show ist vollgepackt mit Hits der gesamten Bandkarriere und hat für jeden etwas zu bieten. Veranstalter ist Ewald Tatar, der bereits 2004 mit seinem „Aerodrome“ in der Civitas Nova die Ära der Festivals einläutete. Unterstützung erhält er von der Arena Nova unter Geschäftsführer Gerald Stangl, die für Veranstaltungen im neuen Stadion zuständig ist.

Die Kartenpreise sollen bei rund 80 Euro liegen. Wie immer wird es einen exklusiven Vorverkauf für Iron Maiden Fanclub Mitglieder geben. Tickets sind unter shop.raiffeisenbank.at oder im BVZ.at-Ticketshop erhältich.