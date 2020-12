Frau T. ist alleinerziehende Mutter eines 16-jährigen Sohnes. Der Bub ist aufgrund eines Aneurysmas schwerst mehrfach behindert. Damit Lukas mehr Freizeitmöglichkeit hat und seine Selbstständigkeit gefördert wird, ist die Anschaffung eines speziellen Rades notwendig, das mit seinem Rollstuhl gekoppelt werden kann. Licht ins Dunkel hat die Mutter bei der Finanzierung aus dem Soforthilfefonds unterstützt – ebenso wie Familie D.

Der zweifache Familienvater hatte einen schweren Arbeitsunfall bei Waldarbeiten. Er war lange Zeit im künstlichen Tiefschlaf. Seit dem Spitalsaufenthalt und der Rehabilitation ist Herr D. querschnittsgelähmt und kann derzeit noch nicht sprechen. Aufgrund der schweren Behinderung ist es notwendig, das Haus behindertengerecht umzubauen. Auf die Familie kommen enorme Kosten zu.

Allein im Burgenland 75 Familien unterstützt

So wie die beiden oben genannten Familien konnte Licht ins Dunkel im vergangenen Geschäftsjahr 75 Familien mit 132 Kindern aus dem Burgenland mit rund 79.000 Euro helfen – heuer waren es mit Stand Ende Oktober 25 Familien mit 25 Kindern, wobei noch viele weitere Anträge aus dem Burgenland zu bearbeiten sein werden. Daher hat sich die BVZ entschlossen, dieses Jahr Spenden für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds zu sammeln.

Schon seit Jahren unterstützt die BVZ-Leserfamilie in Kooperation mit der Raiffeisenlandesbank Burgenland Projekte der Aktion Licht ins Dunkel. „ Hilfe, die wir aufgrund der Spenden geben können, hat keine Saison, sondern ist das ganze Jahr über kontinuierlich notwendig. Mit einer einmaligen Förderung ist es in den seltensten Fällen getan“, erklärt Licht ins Dunkel-Geschäftsführerin Eva Radinger. Mit dem Soforthilfefonds werden Familien mit behinderten Kindern und Familien mit minderjährigen Kindern in sozialer Not in Österreich unterstützt. Die Aushilfen werden in Form von Zuzahlungen zu Behindertenbehelfen und Therapien, sowie für Miet-, Strom- und Heizrückstände gegeben. Weiters gewährt Licht ins Dunkel Aushilfen für den täglichen Lebensbedarf, für Härtefälle und Katastrophen, wie Hochwasser, Brand und Todesfälle.

„Niemand rechnet damit, selbst Hilfe zu brauchen“

„Niemand rechnet damit, jemals selbst Hilfe anderer beanspruchen zu müssen – wie schnell sich allerdings das Leben von Familien von einem Tag zum anderen ändern kann, sehen mein Team und ich täglich anhand der vielfältigen Ansuchen, die an uns gestellt werden“, erklärt Eva Radinger. Die Corona-Pandemie sei eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die sich in vielen Bereichen des Lebens widerspiegelt. Diese Ausnahmesituation bedeute vor allem eine Mehrfachbelastung für Mütter und auch für die Väter, da Homeoffice und gleichzeitige Betreuung der beeinträchtigten Kinder oft nur schwer vereinbar sind. „Was sich für alle Menschen derzeit als Problem zeigt, ist besonders für anfällige und damit gefährdete Personengruppen und deren Angehörige um ein Vielfaches intensiver. Menschen mit Behinderung sind aufgrund dessen in dieser Zeit besonders schutzbedürftig – gleichzeitig ist diese Situation für sie und deren Familien sehr schwer alleine zu bewältigen“, so Radinger. Der erhöhte Betreuungsbedarf trifft Eltern von Kindern mit Behinderungen und Familien in Notsituationen besonders hart. „Mit Hilfe der Spenden können wir gemeinsam Familien dabei unterstützen“, betont Radinger.