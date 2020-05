„Wir wollen unseren Fans dennoch etwas bieten“, so Bandmitglied Mike Bench. Und weiter: „Mit unsrer Version des Smokie-Hits "Alice", haben wir ja bereits versucht, die Situation etwas aufzulockern und dennoch auf die ernstzunehmenden Maßnahmen hinzuweisen. Den Muttertag sehen wir nun als perfekten Anlass, um den Menschen eine weitere kleine Abwechslung und Unterhaltung zu liefern.“

Muttertagskonzert als Live-Stream

So startet am Samstag, dem 9. Mai um 17 Uhr ein Unplugged-Muttertagskonzert auf Abstand und im Garten - so wie es die Beschränkungen aktuell zulassen. Musikalisch soll für jeden etwas dabei sein, von Austropop und Schlager bis hin zu bekannten Partyhits.

Hier findet ihr am Samstag 9. Mai, ab 17 Uhr den Facebook-Livestream!: