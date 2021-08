Zauberhaft ging es vor Kurzem in der BVZ-Zentrale in Eisenstadt zu, als das Magierduo Thommy Ten & Amélie van Tass auf einen Kurzbesuch vorbei schaute. Im Rahmen dessen haben die zwei auch gleich auf ihre beiden Auftritte am 3. und 4. September im Kulturzentrum in Eisenstadt neugierig gemacht. Thommys und Amélies Shows sind vollgepackt mit modernen Illusionen, witzigen Einlagen, mentalmagischen Elementen, jeder Menge Spaß und vielen atemberaubenden Momenten.

