Von 8. - 15. Juli: Kino unterm Sternenhimmel

Wie jedes Jahr kommt zusammen, was perfekt zusammen passt: Idyllisches Ambiente des Festivalgeländes, moderne Projektionstechnologie auf der Leinwand sowie jede Menge mit Liebe gezauberter kulinarische Specials - das alles zu freier Spende und unter freiem Sternenhimmel.

Am 8. Juli (ab 21 Uhr) wird der Film „Mein Liebhaber, der Esel und Ich“ gezeigt, in dem sich alles um die Liebesgeschichte von Antointte dreht, die sich auf einen Sommerurlaub mit ihrem heimlichen Liebhaber Vladimir freut, der jedoch andere Pläne hat. Am 15. Juli (ab 21 Uhr) wird Produktion „Risiken und Nebenwirkungen“ gezeigt, in der es um Kathrin geht, die eine neue Niere braucht und in ihrem Mann den perfekten Spender gefunden hätte, wären da nicht seine Bedenken.