1.000 Euro gehen an Rohr

Schon von Beginn an hat sich Kandidatin Tünde Ofner für „Sport und Freizeit Rohr“ die Führung erkämpft und nicht mehr losgelassen. Dadurch blieben dem Gegner, dem Musikverein Edelhofmusikanten mit Kassier Simon Bruckschwaiger nur wenige Chancen zum Ausgleichen. Die Punktedominanz von „Sport und Freizeit Rohr“ hat dem Verein dann auch am Finalfreitag den Sieg gebracht. Der gewonnene Vereinstausender wird in den Eislaufplatz in Rohr im Burgenland investiert. Wir gratulieren!

Ein letzter Vereinstausender wartet noch aufs Ausspielen – letzte Chance zum Anmelden unter burgenland.orf.at