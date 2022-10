Halbzeit-Vereinstausender geht an FF Heiligenbrunn

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Kommandant-Stellvertreter Manuel Deutsch von der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenbrunn hatte aber kein leichtes Spiel mit seinem Gegenverein, dem SC Zillingtal, vertreten von Schriftführerin Jasmine Sommer. Nach einem ständigen Hin und Her an Punkten konnte die Feuerwehr Heiligenbrunn aber beim Schätzspiel deutlicher in Führung gehen. Dennoch hat erst der allerletzte Karaokesong im Finale über den Sieg der Heiligenbrunner entschieden. Fünf weitere Vereinstausender warten noch darauf gewonnen zu werden. Anmelden, mitspielen, Vereinskassa mit 1.000 Euro füllen – alle Infos unter burgenland.orf.at.