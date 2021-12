BVZ Bau ABC liefert nützliche Bau-Tipps

Ende des Jahres erscheint auch heuer wieder unser Handbuch für alle burgenländischen Häuslbauer, das Bau ABC Burgenland 2022!

Das Bau ABC Burgenland ist speziell auf die burgenländischen Bauherren abgestimmt und ist ein informativer und umfassender Bau-Ratgeber.

Das Bau ABC wird an alle Interessierte kostenlos zugeschickt. Schreibt uns einfach eine E-Mail (mit Name und Adresse) mit dem Kennwort: „Bau ABC 2022“ an unsere Emailadresse marketing@bvz.at.