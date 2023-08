Vienna Rumfestival: 1001 Rum. Hier werden Märchen wahr!

Ein Event, das keiner versäumen sollte, der Rum von Rhum unterscheiden kann und auch niemand, der das noch nicht kann. Hunderte Sorten R(h)ums aus aller Welt können in stimmungsvoller Atmosphäre entdeckt werden.

Die vielseitigste Spirituose der Welt

Rum und Zucker gehören zusammen, wie die Butter aufs Brot. Zucker, gewonnen aus Zuckerrohr hat seinen Ursprung übrigens in Südostasien, das Wort Zucker selbst seine Wurzeln im Sanskrit. Es bedeutet schlicht und ergreifend süß. Dabei ist süß wahrlich niemals genug, um den Geschmacksreigen der diversen R(h)ums, die mittlerweile fast überall auf der Welt hergestellt werden, zu beschreiben. Was sich am Gaumen bei der Verkostung der diversen Sorten abspielt, kann viel mehr als Tanz der Aromen bezeichnet werden. Und eines ist sicher, beim Rumfestival geht es entsprechend rund. Column Stil oder Pot Stil, Lagerung in diversen Fässern, spiced Rums und diverse Blends, das Rumfestival zeigt was es gibt und bietet den Besucherinnen und Besuchern unzählige Verkostungsmöglichkeiten und Hintergrundinformationen.

Exklusive Marken und internationale Ausstellerinnen und Aussteller

Die großen Marken sind vertreten, einige Master Blender vor Ort, Neo-Produzent*innen geben ihre Geschichten zum Besten und Rumliebhaber*innen fachsimpeln oder genießen ohne Worte. Am 22. und 23. September wird jedenfalls viel Wissen rund ums flüssige Gold in der Ottakringer Brauerei zusammengetragen. Neben den Klassikern sind heuer besonders viele neue Marken das erste Mal beim Vienna Rumfestival mit dabei. 100 Marken und hunderte Sorten können verkostet werden. Dazu kubanische Live-Musik, outdoor Food&Bar Area, eine einzigartige Atmosphäre und gute Stimmung. Egal ob spicy, frisch, würzig oder lieblich, das Vienna Rumfestival ist und hat alles für jene, die im Rum mehr sehen als die Aneinanderreihung von drei Buchstaben. Ein Freudentanz am Gaumen und rund um den Rum!

Sichert euch Tickets!

Die Nachmittags- und Abend-Tickets für das Rumfestival 2023 in der Wiener Ottakringer Brauerei sind auf www.spiritsfestivals.at sowie in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Festival war die letzten Jahre stets ausverkauft. Interessierte sollten daher nicht zu lange zögern!