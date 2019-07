Das Lovely Days Festival hat sich seit 2006 einen Fixplatz in den Festivalkalendern erobert.

Seine Heimat hat es im idyllischen Schlosspark Esterhazy in Eisenstadt und lädt dort nun Jahr für Jahr zur musikalischen Zeitreise, indem es die Größen der 60er- und 70er-Jahre auf der burgenländischen Bühne in malerischer Atmosphäre vereint. Die fünzehnte Auflage des Lovely Days Festival wird am Samstag, 4. Juli 2020, stattfinden. Deep Purple werden das lovely Publikum begeistern! Sichern Sie sich jetzt schon Karten!

Karten sind im BVZ-Ticketshop erhältlich!