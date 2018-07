Für rund 35.000 burgenländische Schüler beginnt nun die schönste Zeit des Jahres: es geht in die wohlverdienten Sommerferien. Für zwei Monate stehen statt Mathe, Deutsch und Englisch Erholung, Spaß und Freizeit am Stundenplan. Bevor es allerdings so weit ist, wird es noch einmal spannend. Denn am Freitag verteilen die Lehrer noch die Zeugnisse an ihre Schüler.

Besonders fleißige Schüler holt die BVZ gerne vor den Vorhang. So suchen wir auch dieses Jahr wieder „unsere“ Vifzacks. Einfach eine Kopie des Zeugnisses und ein Foto der vifen Schüler per Post oder E-Mail an die jeweilige Lokalredaktion oder an die Zentrale redaktion.eisenstadt@bvz.at schicken, und schon sind die klugen Köpfe in Ihrer BVZ Lokalsausgabe zu sehen.

>> Hier finden Sie alle Adressen der Redaktionen im Überblick <<

Interessantes Detail am Rande: Die BVZ zollt den schlauen Köpfen des Landes bereits seit ihrem Bestehen, also seit 15 Jahren, mit der Vifzack-Aktion ihre Anerkennung. Rund 8000 Vifzacks sind in der BVZ bereits abgelichtet worden.