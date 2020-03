In den vergangenen 25 Jahren haben Millionen Menschen in über 6.000 Vorstellungen die mystischen Kräfte der Shaolin Mönche bewundert. Sie zeigt in eindrucksvollen Bildern, gedreht am heiligen Berg Song Shan und am Original-Tempel, das Training der Mönche und folgt den Spuren des Zen-Gründers Boddhidharma.

Die Show findet am 13. März um 19.30 Uhr im Kultur Kongress Zentrum in Eisenstadt statt.