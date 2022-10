Die Mayerin sieht „Wunder“

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

„Das Wunder sind wir!“ Mit ihrer neuen Single sendet die Mayerin kräftige Signale in hektischen Zeiten: Die kleinen und großen Zufälligkeiten des Lebens, das „Wunder“ im Moment – all das wird nicht nur besungen, sondern auch im neuen Video eingefangen.

Das Lied ist auch bereits auf allen Plattformen digital erhältlich und zudem die erste Single aus dem kommenden Album, das für Frühjahr 2023 erwartet wird. Die Mayerin und ihre musikalischen Begleiter sind aber auch abseits des Studios in Bewegung: Bis zum Dezember stehen noch vereinzelte Konzert-Termine an. Im Kulturzentrum Eisenstadt wird dann am 19. Mai 2023 das neue Album gefeiert.

Alle Infos zu Karten und mehr auf www.diemayerin.com