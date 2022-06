Großer Hianzntog: Premiere für die „Bauernmusi“

Werbung Anmeldung zum Newsletter

„Auf zan Hianzentog“ heißt es nach drei Jahren Pause endlich wieder in Oberschützen. Das große burgenländische Volks- und Brauchtumsfest zieht jedes Jahr hunderte Besucher ins Haus der Volkskultur mit seinem wunderschönen Innenhof, dem urigen Stadl und dem typischen Arkadenhaus. Burgenländische Chormusik und viel Gesang, ein eigenes Kinderprogramm mit alten Spielen, Ponyreiten, Kutschenfahrten, viel Mundart, altes Handwerk, der beliebte Uhudler-Brunnen, der Hianzenwein des Jahres und viel regionale Kulinarik erwarten das Publikum. Lebendige Volkskultur mit Musik, Tanz und typisch burgenländischen Brauchtum prägen diesen großen Tag. Die Gäste sind herzlich eingeladen in Tracht zu kommen und so dieses Volksfest zu einem ganz besonderen zu machen.