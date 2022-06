Lebensretter des C16 öffnen Tür und Tor

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Die Crew des Christophorus 16 in Oberwart veranstaltet am Samstag, dem 25. Juni (ab 15 Uhr) wieder einen Tag der offenen Tür mit dem schon traditionellen Stützpunktfest. Die Besucher haben dabei die Möglichkeit die Arbeit der Flugrettung hautnah miterleben zu können und den Notarzthubschrauber im Einsatzbetrieb aus nächster Nähe unter die Lupe zu nehmen. „Natürlich werden die Gäste auch entsprechend bewirtet“, freuen sich die Lebensretter auf viele Besucherinnen und Besucher. Die fliegenden Retter des ÖAMTC, die seit 2006 in Oberwart stationiert sind, haben heuer bereits über 550 Einsätze absolviert. Politisch sorgt die Neuausschreibung des Flugrettungsdienstes derzeit für Wirbel. Die Martin Flugrettung GmbH erhielt für Oberwart und und einen neuen Standort im Norden den Zuschlag und verdrängt somit ab dem Jahr 2025 den ÖAMTC (siehe Seite 2).