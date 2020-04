Mit 3.346.564 UC hat das NÖN/BVZ Online-Netzwerk einen einzigartigen Reichweiten-Rekord aufgestellt. Das sind 137% Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Mit 12.218.855 Visits konnte die 12 Mio. Marke geknackt werden. Damit erreichen die NÖN/BVZ-Online-Angebote die höchsten Werte seit ihrem Bestehen. Auch die ePaper-Entwicklung verläuft für die NÖN und die BVZ äußerst zufriedenstellend. Durch gezielte Aktionen konnte die Nachfrage deutlich gesteigert werden.

„Bereits vor der Krise war für viele Menschen der tägliche Besuch unserer Plattformen Routine. Ich bin besonders froh darüber, dass in der zweiten Märzhälfte unsere Inhaltsangebote gezielt aufgesucht wurden und die Nutzer nicht nur über Suchmaschinen zugegriffen haben,“ betont NÖN-Geschäftsführer Friedrich Dungl. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das größte Kompliment gebührt aber unseren Redaktionen, die in dieser extrem herausfordernden Situation bewiesen haben, dass multimediales Arbeiten mittlerweile für sie eine Selbstverständlichkeit ist.“

Peter Hofbauer, Leiter Online & Digitale Medien sieht den digitalen Auftritt ebenso bestens gerüstet: „Es freut mich besonders, dass wir während der Krise von Beginn an unserer Verpflichtung nachkommen und unsere Leserinnen und Leser täglich mit einer umfassenden und noch nie dagewesenen Online-Berichterstattung bestens versorgen konnten.“

Markus Stefanitsch, Geschäftsführer und Chefredakteur:

„Die BVZ hat im Online-Bereich bereits in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr starke Zuwächse gehabt. Dieser neuerliche Rekord zeigt, dass sich der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter in allen Abteilungen in der Krisenzeit besonders gelohnt hat. Und er zeigt, dass die Leserinnen und Leser gerade in der Krise die Unabhängigkeit, hohe Glaubwürdigkeit und lokale Nähe der BVZ schätzen. Neben der aktuellen Berichterstattung auf bvz.at sehen wir zudem auch ein weiterhin hohes Interesse an unseren Print-Produkten, die seit rund zwei Wochen jetzt immer donnerstags erscheinen.“ Stefanitsch betont dabei, dass die Grundlage für diesen Erfolg das - auch in schwierigen Zeiten - große Engagement der BVZ-Journalistinnen und Journalisten sei, bei denen er sich ausdrücklich bedankt.