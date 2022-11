Feitl-Verein Burgauberg holt letzten Vereinstausender

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Vom Beginn bis zum Finale hat Mathias Paugger vom Feitl-Verein das Punkteruder fest in der Hand gehalten und seiner Gegnerin, Sonja Talasz von der Feuerwehr Siget in der Wart, kaum Chancen zum Punkten gelassen. Beim finalen Vereinskaraoke hat der Burgauberger Verein dann noch einmal kurz um den Sieg zittern müssen, aber mit makellosen Textkenntnissen hat sich der Feitl-Verein den Vereinstausender singend zurückerobert.

Der Gewinn soll in ein Wegkreuz in Burgauberg investiert werden. „Vielen Dank an alle rund 50 Vereine, die sich angemeldet haben und auch gerne um 1.000 Euro gespielt hätten. Wir hoffen nächstes Jahr weitere Vereinstausender für die Vereinskassen ins Spiel bringen zu können“, heißt es beim ORF Burgenland.