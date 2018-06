"Ganz großes Kino" gibt es an den Tagen der Fußball-Weltmeisterschaft am Linken Pinkaufer in Oberwart. "Touch", "Almrausch" und "Somit" laden zum Public Viewing und das bei freiem Eintritt in die Open Air Arena am Linken Pinkaufer.

Übertragen werden alle Spiele der WM, der Startschuss fällt mit dem Eröffnungsspiel der Gruppe A Russland gegen Saudi Arabien (Donnerstag, 14. Juni, Spielbeginn 17 Uhr).

BVZ verlost vier VIP-Tische für sechs Personen

Die BVZ verlost insgesamt vier VIP-Tische für jeweils sechs Personen inklusive Getränken und Speisen im Wert von 250 Euro. Mitmachen kann jeder, der fünf seiner Freunde unter dem jeweiligen Facebook-Posting markiert. Die Sportredaktion hat dafür vier richtige Kracher ausgewählt:

Argentinien - Kroatien am Donnerstag, 21. Juni (20 Uhr) - Kennwort: „Argentinien-Kroatien“, Einsendeschluss: 19. Juni

Deutschland - Schweden am Samstag, 23. Juni (20 Uhr) - Kennwort „Deutschland-Schweden“ Einsendeschluss: 22. Juni

Serbien - Brasilien am Mittwoch, 27. Juni (20 Uhr) - Kennwort „Serbien-Brasilien“, Einsendeschluss: Montag 25. Juni

England - Belgien am Donnerstag, 28. Juni (20 Uhr) - Kennwort „England –Belgien“ , Einsendeschluss: Dienstag 26. Juni

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, markiert fünf seiner Freunde unter dem Posting auf der Facebook-Seite der BVZ - und mit ein bisschen Glück steht einem spannenden Fußballabend in der Open Air Arena nichts mehr im Wege. Diese hat übrigens an jedem Spieltag ab 16 Uhr geöffnet und lockt neben der Übertragung aller WM-Spiele auch mit kühlen Getränken und einer tollen Kulinarik.

Symbolbild | BVZ

"Player´s Party" und 100 Freibier zum Finale

Neben der Übertragung aller Fußballspiele der WM gibt es im "Touch" aber noch mehr, nämlich die "Player´s Parties" der Fußballvereine Großpetersdorf (Freitag, 15. Juni), Unterschützen (Samstag, 23. Juni), Kohfidisch (Samstag, 30. Juni), Siget (Freitag, 6. Juli) und Oberwart (Samstag, 7. Juli). Am Finaltag, also am Sonntag, dem 15. Juli, gibt es für die ersten 100 Gäste außerdem Freibier.