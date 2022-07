Lovely Days 2023 findet am 8. Juli statt

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Beim Lovely Days locken Bands wie Deep Purple, Uriah Heep, Inner Circle, The Sweet uvm. ein bunt gemischtes Konzertpublikum an. Für alle die schon vorfreudig aufs nächste Jahr warten, gibt’s schon heute gute Nachrichten. Manfred Mann’s Earth Band und The Original Wailers feat. Al Anderson stehen beim Lovely Days am 8. Juli 2023 auf der Bühne. Early Bird Tickets gibt’s ab 11. Juli ab 10 Uhr im Vorverkauf.

Foto: zVg

Lovely Days 2023: 8. Juli 2023

Early Bird Vorverkauf: ab 11. Juli 2022 10:00 Uhr