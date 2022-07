Kreative Werke am Leuchtturm gesucht!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Der Leuchtturm in Podersdorf am See ist als Wahrzeichen der gesamten Region bekannt. Für den Sommer 2022 hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen: Nach Sonnenuntergang verwandelt er sich von Mitte Juli bis Mitte September in eine Leinwand für Kunstprojekte und spektakuläre Bildeffekte. In einem Wettbewerb können unter dem Motto „Urlaub in Burgenland ist …“ Werke aller Art eingereicht werden Einsendeschluss ist der 13. Juli, Details gibt es unter www.podersdorfamsee.at/aktuelles/project-lighthouse/.