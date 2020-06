Geniesse einen lässigen Nachmittag in den sonnigen Weingärten des Blaufränkischlandes mit DJ Groundlevel Vienna und Soundvibes - electric vibes from chill to deep.

Egal auf der Terrasse am Tisch, im Garten auf dem Sunbed oder in den Weingärten auf einer Decke - mit Abstand verkostet ihr hier am Besten!

Kulinarisch könnt ihr euch von "Fleischbank by Poor" verwöhnen lassen.