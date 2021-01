BVZ testen und lesen lohnt sich: Bernd Kegler aus Markt St. Martin hat sich im Vorjahr dazu entschlossen, die BVZ drei Wochen gratis zu testen und wurde dafür belohnt. Er nahm automatisch am Gewinnspiel teil und kann sich nun über den Hauptpreis freuen. Vergangenen Freitag konnte der Urlaubsgutschein für einen Familienurlaub für vier Nächte inklusive Halbpension plus im Walchhofer’s Alpenhof in Filzmoos an Bernd, Anna und Noah überreicht werden. Die BVZ gratuliert und wünscht einen schönen Urlaubsaufenthalt.

BVZ