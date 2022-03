"Magische Unterwasserwelt": Die schönsten Zeichnungen sind gesucht!

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Nach dem Erfolg im letzten Jahr kehrt das fantastisch-märchenhafte Erlebnistheater „Artists, Drums and Fire“ für vier Abend- und zwei Nachmittagsvorstellungen zwischen dem 17. und 25. Juni auf das Festivalgelände Wiesen zurück. In der neuen Show erwartet die Besucher eine zauberhafte Unterwasserwelt, die durch Akrobatik, Percussions und Feuerartistik spektakulär in Szene gesetzt wird.

Tanzende Quallen, ein frecher Wasserwurm, die Korallenkönigin Aquaria, eine wunderschöne Perle und andere fantastische Wesen: Das Erlebnistheater verwandelt das Festivalgelände Wiesen in eine bunte und zauberhafte Unterwasserwelt des Meeres. Die vier Elemente – Feuer, Wasser, Erde und Luft – messen sich dabei in einem edlen Wettstreit und bringen ihre wertvollsten Eigenschaften der Korallengöttin als Gabe dar. Das Erlebnistheater für die ganze Familie verbindet Akrobatik, Tanz, Theater, Feuerartistik und die Percussionsounds zu einem aufregenden Gesamterlebnis.