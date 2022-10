Bühne frei für das größte Talent

Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Ziemlich genau vor einem Jahr hat sich Vanessa Deimbacher aus Neusiedl am See mit dem Coldplay Klassiker „Viva La Vida“ den Titel bei der elften Auflage von BVZ sucht das größte Talent gesichert.

Zehn Kandidatinnen und zwei Kandidaten wollen es in der mittlerweile 12. Finalshow den bisherigen Siegerinnen und Siegern gleichmachen und stellen sich am Donnerstag, dem 13. Oktober dem großen Finale, das im Einkaufszentrum „eo“ in Oberwart stattfindet. Das „Feuer“ ist bei Veranstalter Andy Marek auch im zwölften Jahr der erfolgreichen Castingshow-Reihe noch genau so groß, wie am Anfang. „Es macht immer noch alles gleich viel Freude wie zu Beginn.

Sprungbrett für erfolgreichen Karriereweg

Es ist so unglaublich toll, wenn man jungen Menschen eine Möglichkeit geben kann, ihr Talent auf der Bühne zu präsentieren und sieht, wie erfolgreich sie dann ihren Karriereweg starten, spricht Marek die Karrieren von den Siegern Marco Prinner und Nina Wittmann an, die in der Musik Fuß gefasst haben oder auch Laura Kozul, die 2019 im Finale war und es bei Starmania bis ins Semifinale schaffte und heuer ihren ersten eigenen Song veröffentlicht hat.

Auf die glückliche Siegerin oder den glücklichen Sieger warten als Hauptpreis auch heuer wieder 2.500 Euro in bar. „Aber eigentlich haben wir nur Gewinner, denn es gibt fast nichts Schöneres, als auf einer Bühne vor vielen Menschen zu zeigen, was man kann. Man kann einfach Bühnenerfahrung und auch viel Selbstvertrauen für sein weiteres Leben gewinnen“, so Marek.