Seit 2011 veranstaltet die BVZ mit Andy Marek den Talentwettbewerb „Die BVZ sucht das größte Talent“. Am 8. und 9. Mai haben Castings in Eisenstadt, Mattersburg, Oberwart und Güssing stattgefunden. Das Finale steigt am 25. Juni um 18.30 Uhr im Einkaufszentrum „EO“ in Oberwart.