Beim zweiten Casting von "BVZ sucht das größte Talent" in der Erste Bank Mattersburg schaffte es ein 26-jähriger Zagersdorfer ins Finale!

Marco sang sich beim Casting in Mattersburg ins Finale .

Mit dem Song „ Wherever you will go” überzeugte der 26-jährige Zagersdorfer Marco Köstenberger die Jury.

Seinen nächsten großen Auftritt hat er somit bei der großen Finalshow am 25. Juni im Einkaufszentrum „eo“ in Oberwart. Wir drücken die Daumen!