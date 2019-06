Mit dem Song „ Wherever you will go” überzeugte der 26-jährige Zagersdorfer Marco Köstenberger die Jury in Mattersburg.

Aus Eisenstadt gibt es im Finale ein Wiedersehen mit folgenden Teilnehmern:

Die elfjährige Zoe Spitzer aus Deutsch Brodersdorf, die das Theresianum in Eisenstadt besucht, sang sich mit „Du host olles in dir“ von der „Mayerin“ in die Herzen der Jury.

Die zehnjährige Vanessa Deinbacher aus Neusiedl begleitete sich selbst auf der Gitarre und verzauberte die Jury mit ihrem selbstkomponierten Lied „Ich will wieder nach Hause", das die Geschichte eines Zeitungsverkäufers thematisiert.

Ein glasklares Duett lieferten die 13-jährige Lara Kruckenfellner und die 14-jährige Ines Bertoletti aus Gattendorf mit „Say Sometheing" von „A Great Big World" und Christina Aguilera.

Die 14-jährige Laura Kozul aus Großhöflein ließ ihre sanfte Stimme bei John Lennons „Imagine" erklingen und zeigte Ausdruckskraft bei Conchitas „Rise like a Phoenix".

Mit Namikas „Kompliziert" punktete die 13-jährige Leonie-Maria Kacsich aus Kittsee auf Deutsch bei der Jury

Beim Casting im Südburgenland schafften es acht Talente in das Finale:

Die jüngste Teilnehmerin war Marianne Köhler (10 Jahre) aus Bocksdorf, die mit „Imagine“ die Jury verzauberte.

Auch Lucy Horvath (11 Jahre) und Tim Wolf (ebenfalls 11 Jahre) aus Schachendorf punkteten mit ihrer Songauswahl von Lady Gaga und David Guetta.

Nora Zsifkovits aus Stinatz und Eva Krutzler aus Deutsch Schützen (beide 13 Jahre) hatten zu ihrem Song „Stand by me" sogar eine passende Choreografie einstudiert.

Matthias Bruna aus Oberdorf und Andreas Freiler aus Oberpullendorf lieferten mit einem Song von Johnny Cash und eigener Gitarrenbegleitung eine glanzvolle Darbietung ab.

Santino Stein präsentierte seinen eigenen Schlager-Song

Michi Rieder sang sich mit Aretha Franklin ins Finale

All diese Teilnehmer matchen sich am 25. Juni um 18:30 Uhr beim großen Finale im Einkaufszentrum "EO" in Oberwart! Auch ihr könnt live dabei sein und für eure Favoriten abstimmen!