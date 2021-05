Frisch aus der Natur ins Glas.

Der Frühling ist die absolute Lieblingszeit von Katharina Kuzmits aus Nikitsch besser bekannt als „MalaHex“. Alles erblüht, wird grün und erwacht aus dem Winterschlaf – genau diese Zeit nutzt die kleine Kräuterhexe, um die geballte Frühlingskraft schmackhaft in ihre Gläser zu bringen. Wer selbst davon in den Geschmack kommen will, hat nun eine gute Gelegenheit dazu. Die Mala-Hex Produkte sind natürlich, getreidefrei, milchfrei und fast befreit von allen Allergenen.

Die BVZ verlost Geschenkskörbchen gefüllt mit Sirup, Pesto, Senf und Chutney. Kennwort: Malahex, Einsendeschluss: 13. Mai