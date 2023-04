Werbung Anmeldung zum BVZ-Newsletter

Die Besucher können in der weitläufigen Parkanlage flanieren, auch einmal in ruhigeren Bereichen die Seele baumeln lassen und vor allem in einer ganz besonderen Atmosphäre einkaufen.

Das Rahmenprogramm umfasst neben Fachvorträgen, Live-Musik und einem abwechslungsreichen Angebot für Kinder auch die Möglichkeit von Führungen im Park und dem Besuch der Lackenbacher Museen. Die „GartenLust Schloss Lackenbach“ beginnt am Freitag, dem 12. Mai und dauert bis Sonntag, dem 14. Mai, Öffnungszeiten: täglich 10 bis 18 Uhr.

Die BVZ verlost Tickets für die Gartenlust im Schloss Lackenbach. Kennwort: Gartenlust. Einsendeschluss: 2. Mai.