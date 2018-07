Wir verlosen Karten für die Schlagernacht in Mörbisch!.

Gemeinsam auf der großen Bühne garantieren die Giganten des deutschen Schlagers (Nik P., Fantasy, Die Paldauer, VOXX CLUBB, Melissa Naschenweng, Die Jungen Zillertaler, Marc Pircher & Vincent Gross) am 17. Juli für einen Abend im Zeichen eines einzigartigen Hitfeuerwerks und großen Gefühlen. Ein klingendes Potpourri der größten Schlagerhits, dargeboten vor der atemberaubenden Kulisse der Mörbischer Seebühne am Neusiedler See.

