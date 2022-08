Wir verlosen Karten für "Gartenlust auf Schloss Halbturn"

Werbung Anmeldung zum Newsletter

Und wieder einmal bietet der einzigartige Schlosspark rund um das berühmte Barock-Schloss eine herrliche Kulisse, die vor allem eines im Sommer unerlässlich bietet: viel Schatten alter Bäume und kühle Innenräume. Damit sind die Voraussetzungen gegeben, dass die Besucher vier Tage lang in einer der prachtvollsten Schlossanlagen Österreichs, die „Gartenlust auf Schloss Halbturn“ in vollen Zügen genießen können.

Foto: Schloss Halbturn

Spezialitätengärtner, Kunsthandwerker, Aussteller von Ausgefallenem und Schönem für Garten und Haus - insgesamt fast 200 an der Zahl - bieten ihre Produkte an, ergänzt wird dieses Angebot mit Schmuck- und Textildesign sowie Kulinarik – die Gartenlust ist wieder unter normalen Bedingungen unterwegs. Schluss mit Online-Shopping, Märkten im Gewerbegebiet und langweiligem Einkaufsbummel in aussterbenden Innenstädten - jetzt sind Einkaufen, Flanieren, Informieren und das Verbringen schöner Stunden mit Live-Musik, Vorträgen und Kinderunterhaltung angesagt.

Foto: Schloss Halbturn

Die „Gartenlust auf Schloss Halbturn“ beginnt am Donnerstag, 18. August, und dauert bis Sonntag, 21. August. Öffnungszeiten: täglich 10 – 18 Uhr, Tageskarte: 10,00 €, Dauerkarte: 15,00 €, bis 16 Jahre Eintritt frei, Infos unter www.gartenlust.eu.

Mit der BVZ könnt ihr Karten gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 10. August.