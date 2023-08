Wir verlosen Karten für GartenLust auf Schloss Halbturn!

Seit über 15 Jahren kommen die Besucher aus weitem Umkreis in die prachtvolle barocke Schlossanlage in der Nähe von Neusiedl am See. Idealer könnte der Rahmen nicht sein. Für die heißere Jahreszeit fast ausschließlich Baumschatten, schöne Kieswege, Plätze zum Verweilen, großzügige kühle Innenräume und eine ganz besondere Schlossatmosphäre. Schöner kann man nicht flanieren, einkaufen, sich informieren und einige schöne Stunden fern ab von Großmärkten, Einkaufsgebieten und leider immer mehr verödenden Innenstädte verbringen. So macht Einkaufen wirklich Spaß, umso mehr, wenn es noch von einem großzügigen Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, Live-Musik und Kinderspiel-Möglichkeiten begleitet wird.

Entscheidend aber ist, dass an die 200 gute Verkaufsaussteller ihre Stände schön und großzügig aufbauen und so diese einzigartige Einkaufsmöglichkeit schaffen.

Dabei werden von großen Gärtnereien ebenso wie von kleineren Spezialisten selbstgezogene Pflanzen angeboten, hinzu kommen Verkäufer von allem, was man im Garten brauchen kann (Möbel, Werkzeug usw.). Bei der GartenLust gibt es aber darüber hinaus noch Textil- und Schmuckdesign, Kulinarik, Kunsthandwerk und Kunstobjekte. Es ist diese Mischung von Besonderem, Schönem und nicht immer Alltäglichem, was diese Verkaufsausstellung ausmacht.

Die „GartenLust Schloss Halbturn“ beginnt am Donnerstag, 24. August, und dauert bis Sonntag, 27. August, Öffnungszeiten: täglich 10 – 18 Uhr, Tageskarte: 10,00 Euro | Dauerkarte: 15,00 Euro | bis 16 Jahre Eintritt frei! Weitere Infos unter www.gartenlust.eu.

Mit der BVZ könnt ihr Tickets gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 15. August.