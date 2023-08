MissEarth Finale in Lockenhaus: Wir verlosen Karten!

In der Lockenhauser Gemeindehalle müssen sich 14 Anwärterinnen am Freitag, dem 25.August, ab 19.30 Uhr, aber nicht nur auf dem Laufsteg beweisen. "Die MissEarth-Wahl ist mehr als ein Schönheitswettbewerb. Jede Miss muss ein Herzensprojekt, im Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbereich vorzeigen und dies auch beim Finale präsentieren. Eine Jury aus 10 Personen hat die schwere Aufgabe, wer soll MissEarth-Austria als „Botschafterin“ in Vietnam vertreten. Verantwortlich für die MissEarth-Austria ist Melanie Gassner, die selbst 2019 gewählt wurde.

Bewerbungen und Informationen unter: www.missearth.at

Die MissEarth verkörpert Schönheit, Charakter und Engagement, sich für Umweltthemen einzusetzen.

Insgesamt werden vier Kronen bei der Wahl vergeben. MissEarth, MissWater, MissFire und MissAir.MissEarth-Austria kann aber nur eine werden. Für die Siegerin geht es dann im Oktober für drei Wochen weiter nach Vietnam zur internationalen Wahl, wo sie Österreich im Wettbewerb gegen mehr als 80 andere Länder vertritt.Die MissEarth-Wahl ist der drittgrößte Missen Wettbewerb der Welt.

Veranstaltungsort: Gemeindehalle Lockenhaus

Tuchmachergasse 1, 7442 Lockenhaus

Tickets erhältlich auf www.eventbrite.at oder bei der Abendkassa

Mit der BVZ könnt ihr Tickets gewinnen! Teilnahmeschluss ist der 13. August!